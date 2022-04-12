أخبار الأهلي اليوم | التعادل مع الوحدة، وملخص دوري السيدات

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 4 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 4 ديسمبر 2022.

الأهلي يتعادل مع الوحدة وديًا

خاض النادي الأهلي اليوم الأحد مباراة ودية أمام الوحدة انتهت بالتعادل السلبي.

الفريق يُواصل استعداداته لاستئناف دوري يلو السعودي، حيث سيواجه الجبلين في مباراة مؤجلة.

مع بداية شوط اللقاء الثاني الأهلي يقوم بتغيير جميع لاعبي الفريق ما عدى الصانبي .. pic.twitter.com/JlVDjNxn6l — مـشـعل العتيبي (@masheelnahar2) December 4, 2022

شاهد ملخص الجولة السادسة من دوري السيدات

شهدت الجولة السادسة من دوري السيدات السعودي الممتاز خسارة الأهلي أمام الهلال 6-1، وهو ما رفع رصيد الراقي إلى 3 نقاط في المركز قبل الأخير.

4 مباريــات 🏟

3 إنتصارات 👍

23 هــــدف ⚽️



🎬 ملخص الجولة السادسة من #الدوري_الممتاز_للسيدات 🏆 pic.twitter.com/FaCxIrwsKg — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) December 4, 2022

حالة غريبة .. خروج لاعب ودخوله مجددًا

شهدت مباراة الأهلي والوحدة الودية حالة غريبة تمثلت في خروج زياد الجهني لاعب الأهلي مع بداية الشوط الثاني ثم دخوله الملعب من جديد خلال نفس الشوط بعد إصابة ثامر العلي وعدم وجود بديل له، وذلك كما أفاد الصحفي مشعل العتيبي.