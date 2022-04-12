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أخبار الأهلي اليوم | التعادل مع الوحدة، وملخص دوري السيدات

تامر أبو سيدو
7:38 م غرينتش+2 4‏/12‏/2022
Pitso Mosimane, Al Ahli, October 2022
نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 4 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 4 ديسمبر 2022.

الأهلي يتعادل مع الوحدة وديًا

خاض النادي الأهلي اليوم الأحد مباراة ودية أمام الوحدة انتهت بالتعادل السلبي.

الفريق يُواصل استعداداته لاستئناف دوري يلو السعودي، حيث سيواجه الجبلين في مباراة مؤجلة.

شاهد ملخص الجولة السادسة من دوري السيدات

شهدت الجولة السادسة من دوري السيدات السعودي الممتاز خسارة الأهلي أمام الهلال 6-1، وهو ما رفع رصيد الراقي إلى 3 نقاط في المركز قبل الأخير.

حالة غريبة .. خروج لاعب ودخوله مجددًا

شهدت مباراة الأهلي والوحدة الودية حالة غريبة تمثلت في خروج زياد الجهني لاعب الأهلي مع بداية الشوط الثاني ثم دخوله الملعب من جديد خلال نفس الشوط بعد إصابة ثامر العلي وعدم وجود بديل له، وذلك كما أفاد الصحفي مشعل العتيبي.

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