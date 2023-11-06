أخبار الأهلي اليوم | البريكان يُصالح الجمهور، والأساب الـ5 للفوز الرائع على الرياض

مدرب الأهلي سعيد برد الفعل عقب الخروج من الكأس

أبدى ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي سعادته وفخره بأداء اللاعبين أمام الرياض يوم أمس، مشيرًا إلى أن رد فعلهم كان ممتازًا عقب الخروج من الكأس أمام أبها الأسبوع الماضي.

وأضاف عقب اللقاء والفوز 3-0 "سعيد جدًا وفخور برد فعل الفريق عقب الخروج من الكأس، لدي مبادئ وأفكار محددة في التدريب وإدارة المباريات ولا أحيد عنها".

المدرب الألماني أكد أن غياب فيرمينو عن التشكيل الأساسي جاء لمعاناته من كدمة قوية، وأشاد بأداء ثنائي الدفاع الذي شارك لأول مرة هذا الموسم.

وأضاف حول رياض محرز "محرز يمتلك قدرات كبيرة ويستطيع تقديم أداء قوي في أي مركز يلعب به".

لعب الأهلي مباراة مقنعة للغاية أمام الرياض وقد استحق الفوز بثلاثية نظيفة والتقدم للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.