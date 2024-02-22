أخبار الأهلي اليوم | الاحتفال الأجمل بيوم التأسيس، وموقف كيسييه من مواجهة الطائي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 22 فبراير 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 22 فبراير 2023

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فيديو مبدع من الأهلي ونجومه احتفالًا بيوم التأسيس نشر حساب الأهلي الرسمي على منصة إكس مقطع فيديو أقل ما يُوصف به بالمبدع احتفالًا بيوم التأسيس. وظهر في الفيديو عددًا من نجوم الأهلي بالثوب السعودي التقليدي، بجانب بعض الأهازيج من الجماهير، وكذلك لقطات تُظهر نجمه إدوارد ميندي وهو يُحاول تعلم النشيد الوطني السعودي.

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كيسييه ضمن بعثة الأهلي إلى حائل

رغم وصوله جدة منذ يومين فقط، إلا أن فرانك كيسييه أكد جاهزيته الفنية والبدنية للانخراط في تدريبات الأهلي الجماعية فورًا وخوض المباريات.

وأكدت المصادر المتابعة أن بطل إفريقيا مع منتخب كوت ديفوار سيكون على رأس بعثة الأهلي المتجهة إلى حائل لمواجهة الطائي ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي مساء السبت القادم.

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