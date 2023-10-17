أخبار الأهلي اليوم | اختبار طبي لبسام الحريجي، وعودة مدرب "الكابوس"

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 17 أكتوبر 2023
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اختبار لتحديد حالة بسام الحريجي الصحية
يخضع بسام الحريجي مدافع الأهلي لاختبار طبي اليوم لتحديد مدى تطور حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة في مفصل اليد خلال مواجهة فريقه أمام العين في دور الـ32 من كأس الملك يوم 26 سبتمبر الماضي.
الظهير الأيمن غاب عن مباراتي الأهلي أمام الاتفاق والاتحاد في دوري روشن وسيخضع لاختبار طبي اليوم قبل المران وبناءً على نتيجته سيتحدد موقفه من خوض التدريب الجماعي من عدمه.
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