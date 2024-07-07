أخبار الاتحاد اليوم | 3 أسباب خلف استقالة لؤي ناظر، وبراءة كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 7 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 يوليو 2024.

هل يكتفي المهاجم الفرنسي بما قدمه في الملاعب بعد عدم نجاحه مع الاتحاد؟

الاتحاد على صفيح ساخن..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قال مدافع هولندا عن مستقبله مع إنتر؟

تعرف على الأسباب وراء استقالة ناظر من منصبه

هل سينجح الثلاثي في هدفهم؟

ناظر يظهر لأول مرة بعد أخبار استقالته

تعرف على تفاصيل ما يحدث داخل الاتحاد

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

أجواء صعبة في الاتحاد..

بعد 16 يومًا من فوزه بالتزكية..