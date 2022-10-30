أخبار الاتحاد اليوم | 100 مليون ريال لحل أزمة العميد .. والفوز في ديربي جدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد، الموافق 30 أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى الرابع من نوفمبر المقبل..

قضية جديدة وتعويض ضخم .. شركة الملابس ترصد مخالفات بالجملة على الاتحاد

رصدت شركة إيريا للملابس الرياضية، مخالفات كثيرة في العقد الذي كان مبرمًا مع نادي الاتحاد، قبل فسخه من جانب إدارة العميد مساء السبت.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن شركة إيريا للملابس الرياضية قررت تصعيد قضيتها مع نادي الاتحاد بعد إلغاء الأخير العقد المبرم بين الطرفين. "اقرأ التفاصيل"

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100 مليون ريال تمنع الاتحاد من التسجيل

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن نادي الاتحاد أصبح مُطالب بدفع حوالي 100 مليون ريال، لكي يتمكن من قيد لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نادي الاتحاد أصبح مُلزمًا بدفع مستحقات الصربي ألكسندر بريجوفيتش، ومهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجيز، والبرازيلي جوزيف دي سوزا، والإيفواري سيكو سانوجو، والتونسي أنيس البدري.

شقيق حمد الله أكد على أن فيفا سيؤيد قرار قضيته مهاجم الاتحاد مع النصر

أكد الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، على أنه تواصل مع شقيق المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، وتحدث معه عن آخر تطورات قضية اللاعب مع نادي النصر.

الرشيد قال خلال تصريحات عبر برنامج "ملعب SBC": "شقيق حمد الله ذكر لي شخصيًا أن محكمة كاس ستؤيد قرار فيفا في قضيته مع نادي النصر، لأن المبلغ المقرر سداده هو بمثابة مستحقات لحمد الله عندما كان لاعبًا في النصر".

وتعجب الإعلامي الرياضي من تغريدة أنمار الحائلي رئيس النصر، الذي قال فيها أن موقف الاتحاد سليم في قضية بين حمد الله والنصر في الأساس".

الاتحاد يفوز على الأهلي في ديربي جدة تحت 15 سنة

حقق فريق نادي الاتحاد الفوز على نظيره الأهلي في ديربي جدة تحت 15 عامًا، ليواصل العميد تصدره لترتيب دوري الناشئين.

سجل هدفي الاتحاد صعيب هوساوي، ليواصل تألقه رفقة النمور، وبذلك يرفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة، متفوقًا على الهلال بفارق الأهداف.

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