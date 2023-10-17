أخبار الاتحاد اليوم | غياب المدافع الدولي عن مواجهة التعاون، وجديد محمد صلاح

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 أكتوبر 2023

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تأكد غياب حسن كادش مدافع الاتحاد عن المباراة القادمة أمام التعاون في دوري روشن السعودي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال تواجده مع منتخب بلاده السعودية في معسكر البرتغال.

اللاعب سيخضع لفحوصات طبية نهاية الأسبوع الجاري لتحديد مدى قدرته على العودة إلى التدريبات الجماعية.

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فاجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمهور اليوم الإثنين، بشأن مواجهة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني الملغاة، مغيرًا موقفًا بين الأمس واليوم.