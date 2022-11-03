أخبار الاتحاد اليوم | تجربة كونترا العربية .. وموعد انطلاق معسكر دبي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الثالث من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى الرابع من نوفمبر الجاري..

"فيفا لم يتخذ قرارًا في قضية مفاوضات الاتحاد وحمد الله بسبب مستحقات النصر"

كشف الإعلامي الرياضي غيث العمري خلال تصريحات لـ"مساحة 24 الرياضية" عن أن الاتحاد الدولي "فيفا" لم يتخذ قرارًا في مسألة مفاوضات الاتحاد مع حمد الله أثناء لعبه لنادي النصر، بسبب مستحقات اللاعب المغربي التي لم يحصل عليها من العالمي.

وأضاف العمري أن فيفا اتخذ قرارًا بإلزام النصر بدفع 13 مليون ريال لحمد الله، وإحالة قضية مفاوضات الاتحاد مع اللاعب إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، حيث قد تصل العقوبة إلى إلزام حمد الله بدفع مبلغ 83 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي في العقد.

كونترا يقترب من دوري أدنوك الإماراتي

كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن اقتراب الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني السابق لنادي الاتحاد، من تولي تدريب أحد أندية دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإماراتي استطلع رأي كونترا لتدريب الفريق، وسط ترحيب من جانب المدرب الروماني.

موعد سفر بعثة الاتحاد إلى دبي

حدد الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، موعد سفر النمور إلى إمارة دبي الإماراتية، لخوض معسكر إعدادي خلال فترة التوقف الحالي.

سانتو حدد يوم السبت المقبل للتحرك، من أجل تدشين معسكره الإعدادي في ظل توقف دوري روشن للمحترفين، لارتباط المنتخب السعودي بالاستعداد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

حجازي وحامد يغيبان عن معسكر دبي بسبب بلجيكا

لن يتمكن الثنائي المصريان أحمد حجازي وطارق حامد من استكمال معسكر الاتحاد الذي سيُقام في دبي، بسبب ارتباطهما بالانضمام لصفوف منتخب مصري.

ويرتبط منتخب مصر بمواجهة ودية أمام بلجيكا مساء يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري، على استاد جابر الأحمد بدولة الكويت، بالاستعداد الأخير للشياطين الحمر، قبل المشاركة في كأس العالم قطر 2022.