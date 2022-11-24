أخبار الاتحاد اليوم | وفاة لاعب العميد الأسبق وودية شباب الأهلي ترسم ملامح الكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق 24 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

تجريبية شباب الأهلي تحدد خطة كلاسيكو الشباب

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد، ينوي اعتماد التشكيل الأساسي الذي سيخوض كلاسيكو الشباب، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، في ودية شباب الأهلي الإماراتي، المقرر إقامتها في 27 من الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الوحيد الذي لن يخوض ودية الفريق الإماراتي، لكنه سيشارك أساسيًا في كلاسيكو الليوث.

وفاة لاعب الاتحاد الأسبق

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