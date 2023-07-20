أخبار الاتحاد اليوم | نجم العميد السابق يجلب السخرية لرونالدو ويورجن كلوب يتحدث عن رحيل فابينيو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ20 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ20 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

الأهلي استغنى عنه .. الاتحاد يحسم الصفقة الخامسة بـ"مال وتبادل لاعبين"

بات نادي الاتحاد السعودي، على بُعد ساعات قليلة، من حسم الصفقة الخامسة، في الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

النصر أم الاتحاد؟ نجم روما ينهي الجدل ويحسم القرار الصعب

حسم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، قراره النهائي من عرضي النصر والاتحاد؛ لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

خاص | بالميراس يصدم الاتحاد والنصر ويرفض التفريط في نجمه

دخل النصر والاتحاد في مفاوضات مع لاعب الوسط البرازيلي رافائيل فيجا، لاعب نادي بالميراس البرازيلي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

هندرسون إلى الاتفاق وفابينيو نحو الاتحاد؟ كلوب يخرج عن صمته

أصبح النجم الإنجليزي جوردان هندرسون على بُعد خطوات قليلة جدًا من الانتقال بشكل رسمي إلى نادي الاتفاق، كما أن زميله في ليفربول؛ البرازيلي فابينيو اقترب هو الآخر من الانضمام إلى الاتحاد خلال الصيف الحالي، ليخرج الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي عن صمته. (طالع التفاصيل)

هل اقتنع أخيرًا بعرض الاتحاد؟ نجم برشلونة السابق يثير الجدل على إنستجرام!

يحاول نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تدعيم صفوفه بشكل جيد، بالتعاقد مع أفضل اللاعبين، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في جدة، منهم الإسباني أداما تراوري الذي أثار الجدل بما نشره عبر "إنستجرام". (طالع التفاصيل)

ساخرًا من كريستيانو رونالدو .. فريق برازيلي يعلن التعاقد مع نجم الاتحاد

أعلن نادي إنتر ناسيونال البرازيلي، مساء اليوم الأربعاء، التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)