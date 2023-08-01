أخبار الاتحاد اليوم | موقف كانتي من مباراة دور الـ8، والصفقة الخامسة تقترب

تامر أبو سيدو
N'Golo Kante Al-Ittihad 2023-24Getty Images
الإتحاددوري روشن السعوديكأس العرب للأندية الأبطال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 1 أغسطس 2023

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 1 أغسطس 2023 ..

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

نونو سانتو يحسم موقف كانتي من اللعب في دور الـ8

أكد نونو سانتو المدير الفني للاتحاد أنن مشاركة نجولو كانتي في مباراة الشرطة ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات من كأس الملك سلمان ستُحدد بعد مران اليوم الثلاثاء وهو الأخير قبل اللقاء.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن اللاعب الفرنسي يُعاني من إصابة بسيطة أسفل الركبة، مشددًا على ثقته بتعافيه ومشاركته في المباريات الإقصائية بدءًا بمواجهة دور الـ8.

فيديو: شاهد ملخص وأهداف الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الملك سلمان

تتواصل منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الملك للأندية الأبطال 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتشهد مشاركة 16 ناديًا من نخبة الأندية العربية، والتي تمكنت من بلوغ نهائيات البطولة.

زار جدة واجتمع مع المسؤولين .. الاتحاد يقترب من صفقته الجديدة

أبرم نادي الاتحاد السعودي حتى الآن 4 صفقات أجنبية، حيث ضم كريم بنزيما ونجولو كانتي وجواو فيليبي جوتا وفابينيو، وقد بات على أبواب الصفقة الخامسة.

ليستطيع قيد فابينيو .. نونو سانتو يُطالب بمنح نجم الاتحاد الجنسية السعودية

أبرم نادي الاتحاد السعودي حتى الآن 4 صفقات أجنبية، حيث ضم كريم بنزيما ونجولو كانتي وجواو فيليبي جوتا وفابينيو، ولكنه لم يستطع قيد الأخير ضم قائمته بعد بسبب عدم وجود مكان فارغ لأجنبي.

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

78800 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 45313كريم بنزيما
  • 4378خاليدو كوليبالي
  • 6074روبرتو فيرمينو
  • 3745نجولو كانتي
  • 7519مارسيلو بروزوفيتش
  • 11771صفقة أخرى
78800 الأصوات