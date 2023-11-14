أخبار الاتحاد اليوم | مواقف نونو سانتو السلبية، والحقيقة كما يرويها كورونادو!

وقع نادي الاتحاد السعودي، اتفاقية ملزمة مع المدرب البرتغالي نونو سانتو؛ عند إقالته من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

أصبح دوري روشن السعودي أحد البطولات التي تمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب الدوليين، إذ بلغ عدد من استدعي لتمثيل منتخب بلاده في توقف نوفمبر 46 لاعبًا.