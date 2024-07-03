أخبار الاتحاد اليوم | مطاردة مهاجم الهلال، وحقيقة رحيل أحمد حجازي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 3 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 3 يوليو 2024.

معركة صيفية ساخنة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفريق السعودي استقر على مدربه الجديد

ما هي آخر تطورات مفاوضات الاتحاد مع ستيفانو بيول

من أين سيدعم الاتحاد صفوفه في الصيف المرتقب؟

صفقة مرتقبة من الرياض إلى جدة؟

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

نتائج الاتحاد تراجعت مع مارسيلو جاياردو..

جماهير الاتحاد تترقب سوق الانتقالات الصيفية..

مفاجأة كبرى من كيفين دي بروينه..

السعودية ترصد اسمًا عالميًا جديدًا..

أحمد حجازي يتحدث عن مستقبله الكروي..