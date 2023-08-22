تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

أخبار الاتحاد اليوم | مستوى العميد في قرعة آسيا، وحسم ملفي صلاح وجابرييل

تامر أبو سيدو
Ittihad SPL 2023-2024Getty Images
الإتحاددوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 أغسطس 2023

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 أغسطس 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

طاقم حكام من سلوفينيا لمباراة الاتحاد والرياض

أعلنت عدة مصادر صحفية عن تعيين الحكم السلوفيني إيفان بارتون لإدارة مباراة الاتحاد أمام الرياض في ثالث جولات دوري روشن السعودي.

الحكم يحمل الشارة الدولية منذ 2018 وأدار مباريات في عدة بطولات مهمة أبرزها كأس العالم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

أرتيتا يحسمها رسميًا .. هل يرحل جابرييل إلى الاتحاد السعودي؟

المدافع البرازيلي جابرييل ماجاليايش؛ محترف آرسنال الإنجليزي، هو أحدث المنضمين لقائمة الأهداف السعودية خلال ما تبقى من الميركاتو الصيفي الجاري، وتحديدًا أهداف الاتحاد.

"بين 3 .. كريم بنزيما يُحدد الراحل عن الاتحاد"

أصبح الاتحاد مجبرًا على التعاقد مع مدافع أجنبي بعد فشل محاولاته الحثيثة لضم حسان تمبكتي مدافع الشباب بانتقاله رسميًا يوم أمس للهلال وصعوبة التعاقد مع عبد الإله العمري مدافع النصر.

انتهى الأمر.. حسم ملف انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي!

يبدو أن كل شيء قد انتهى بالنسبة لمستقبل المصري محمد صلاح، الذي يسعى ناديه ليفربول للاستفادة منه لأطول وقت ممكن.

الهلال والاتحاد والنصر .. تحديد مستويات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تفاصيل قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من دوري أبطال آسيا وخاصة مستويات الأندية المشاركة.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

156518 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 81145كريم بنزيما
  • 8298خاليدو كوليبالي
  • 14073روبرتو فيرمينو
  • 6470نجولو كانتي
  • 15280مارسيلو بروزوفيتش
  • 31252صفقة أخرى
156518 الأصوات

اختيارات المحررين