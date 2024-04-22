Marcelo Gallardo Ittihad 2024Getty / social gfx
تامر أبو سيدو

أخبار الاتحاد اليوم | محمد نور يكشف سر حسين عبد الغني، وعرض مفاجئ لثلاثي العميد

الاتحاددوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 إبريل 2024

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