أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما يشكو "عدم احترامه" في العميد ومفاجأة محمد صلاح

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الـ23 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ23 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بعد صدامهما .. جماهير الاتحاد تقول كلمتها الأخيرة وتختار بين "طرد بنزيما أو سانتو"

تفاعلت جماهير نادي الاتحاد السعودي سريعًا، مع الأزمة المشتعلة بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والبرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

"أيام جميلة في الاتحاد" .. مفاجأة محمد صلاح الجديدة وهذا النجم العالمي قريب جدًا!

"أيام جميلة قادمة لنادي الاتحاد السعودي".. هكذا زفّ الإعلامي الرياضي وليد الفراج، البشرى لجماهير العميد، قبل أسبوعين من إغلاق باب الانتقالات الصيفية. (طالع التفاصيل)

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مفاجأة صادمة .. كريم بنزيما يشكو "معاملة" نونو سانتو والأخير يرد: لم أطلب التعاقد معك من الأساس!

يبدو أن القدر لم يكتب لنادي الاتحاد السعودي الاستقرار خلال الموسم الجاري، فبعد الصدام بين البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، حان دور المهاجم الفرنسي كريم بنزيما. (طالع التفاصيل)

مدرب الاتحاد يختار بين المعيوف والعويس .. وعرض سعودي لإنقاذ سالم الدوسري من ظل نيمار

اختار البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، صفقة كبرى من الهلال؛ لتدعيم صفوف فريقه، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

مفاجأة من العيار الثقيل .. ذهبي الاتحاد يعلن إتمام صفقة محمد صلاح ولكن!

رغم حديث التقارير عن تمسك ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح إلا أن أحمد بن علي القحطاني؛ عضو ذهبي نادي الاتحاد السعودي، أشعل حماس الجماهير ومنحهم الأمل لإتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

الجمهور يعارض ويقاطع .. كلاسيكو الاتحاد والهلال مهدد بمدرجات خاوية!

الجميع داخل السعودية وخارجها ينتظر المباريات الكلاسيكية والديربيات في الموسم الجاري من دوري روشن تحديدًا على أحر من الجمهور، فالكل يريد رؤية كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، نجولو كانتي، روبرتو فيرمينو، إدوارد ميندي وغيرهم من النجوم وجهًا لوجه، لكن يبدو أن كلاسيكو الاتحاد والهلال المقبل، سيواجه أزمة حضور جماهيري. (طالع التفاصيل)

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