أخبار الاتحاد اليوم | قُرب التعاقد مع نجم بلجيكا، ومفاجأة في عقد بيولي مع ميلان

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 4 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 يوليو 2024.

هل سيستمر مدرب الأهلي مع فريقه؟

تعرف على المفاجأة التي تخص عقد بيولي مع ميلان

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تعرف على محطة سييرا الجديدة..

ماذا قال معلق دوري روشن عن حادث السيارة؟

جماهير الاتحاد ترفض التعاقد مع بيولي

نجوم دوري روشن يخطفون الأنظار في يورو 2024..

انقسام كبير على المدرب الإيطالي

النصر يقترب كثيرًا من صفقة إيدرسون

الاتفاق تم ولكن..

هل ينجح الاتحاد في إقناع أتالانتا بضمه؟

أولى الصفقات العالمية للاتحاد في صيف 2024

هل تراجع الاتحاد عن التعاقد مع بيولي؟

المدرب الإيطالي لم ينتظر حتى إعلان الاتحاد

عدم رضا بين الجماهير السعودية

صفقة ضخمة مرشحة للانتقال إلى السعودية..

الفريق السعودي لم يُعلن مدربه الجديد بعد