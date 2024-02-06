أخبار الاتحاد اليوم | فيديو الموسم لأحمد حجازي، و11 غائبًا عن مواجهة الطائي

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 6 فبراير 2024

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فيديو الموسم .. لهذا كانت عودة حجازي هي الأهم للاتحاد نشر حساب الاتحاد على منصة إكس مقطع فيديو أظهر حديث اللاعبين قبل انطلاق مواجهة الفيصلي في دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين. وأظهر المقطع دور القائد أحمد حجازي في تحفيز اللاعبين وحثهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز، وقد شدد المدافع المصري على أن المباراة هي الأهم في الموسم وبدايته.

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11 غائبًا .. الغيابات تضرب الاتحاد قبل مواجهة الطائي

يستعد الاتحاد لمواجهة الطائي مساء غدٍ الأربعاء في مباراة مؤجلة من دوري روشن السعودي، ويتعرض الفريق لأزمة غيابات طاحنة قبل المباراة الصعبة.

العميد سيفتقد لخدمات لاعب وسطه فابينيو بسبب الإيقاف، فيما ستُبعد الإصابة كلًا من مهند الشنقيطي وإيجور كورونادو وجوتا وعمر هوساوي وسعد الموسى وعوض الناشري.

قائمة الغيابات تضم كذلك مريم بنزيما ولويز فيليبي وحامد الغامدي وزكريا هوساوي لعدم الجاهزية.

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في أكثر من مرة.. ظهرت أنباء عن مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ ولكن لم يحدث ذلك.