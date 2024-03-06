Ahmed HegaziGetty
تامر أبو سيدو

أخبار الاتحاد اليوم | فيديو استفزاز الصحفيين لأحمد حجازي، واللاعب "الغبي" كرويًا

Al Ittihadدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 6 مارس 2024

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 6 مارس 2024

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روش

أخبار سعيدة لعشاق الدوري السعودي..

تصريحات مثيرة عن وضع الاتحاد هذا الموسم

الهلال هزم ضيفه في الرياض بهدفين نظيفين

صراع الكبار انطلق على اللاعب

أحدهم تعرض لهجوم قاسٍ ووصف بـ"الغبي كرويًا" من محمد البكيري!

هل يلحق كريم بنزيما بمواجهة الاتحاد والهلال في إياب ربع النهائي الآسيوي؟

ماذا حدث أثناء مغادرة قائد الاتحاد لاستاد المملكة أرينا؟

محاولة تخريب فاشلة من قائد الاتحاد خلال كلاسيكو الهلال..

تصريحات جيسوس بعد فوز الهلال على الاتحاد..

ماذا قال كوليبالي بعد فوز الهلال أمام الاتحاد؟

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين