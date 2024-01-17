أخبار الاتحاد اليوم | فريق محمد صلاح الجديد، وخطف "هدف" الأهلي في السوق

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 يناير 2024
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
الموضوع يُستكمل بالأسفل
الاتحاد مازال يُحاول حسم صفقة ثنائي الاتفاق
يسعى الاتحاد لحسم صفقة ثنائي الاتفاق، حامد الغامدي وأحمد الغامدي، بعد إتمام الصفقة التبادلية بضمه سعد الموسى مقابل انتقال هارون كامارا وعبد الرحمن العبود لفارس الدهناء.
صحيفة الشرق الأوسط أفادت أن المفاوضات مازال مستمرة بين الناديين.
أسرار وكواليس مثيرة في آلية فسخ عقد اللاعب الإنجليزي
ضربة لأحلام النادي الأهلي في الشتوية
عمل معه في النادي الكتالوني
محمد صلاح قريب من التوصل إلى اتفاق مع فريقه السعودي الجديد!
لا يتوقع انضمامه للفريق الإنجليزي
السعودية ليست كيمياء أو فيزياء يا بنزيما .. فقط انظر لرونالدو وتعلم!