أخبار الاتحاد اليوم | عودة الشنقيطي .. وقرار حاسم من سانتو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة، الموافق 28 أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى الرابع من نوفمبر المقبل..

الأخطاء الإجرائية قد تُعيد قضية حمد الله من نقطة الصفر

أكد القانوني أحمد الأمير، على أن الأخطاء الإجرائية التي وقع فيها مركز التحكيم الرياضي السعودي في قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد ضد النصر، قد تُعيد القضية من نقطة الصفر.

ووافق مركز التحكيم الرياضي، على استقالة الدكتور يحيى الشريف رئيس غرفة تحكيم المنازعات من منصبه، وذلك بسبب مخالفات قانونية حدثت في بعض قضايا المركز. "اقرأ التفاصيل"

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تدريبات انفرادية لرباعي الاتحاد

قرر البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، منح تعليمات للرباعي عمر الجدعاني وأحمد باحسين وصالح الوحيمد ومحمد العيسى، بالدخول في تدريبات انفرادية خلال فترة التوقف الحالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى سانتو فرغ معدًا بدنيًا من أجل متابعة الرباعي، وفرض تدريبات مسائية عليهم في مقر النادي.

انتهاء فترة العقوبة.. الاتحاد يستعيد خدمات الشنقيطي

استعاد نادي الاتحاد خدمات المدافع مهند الشنقيطي، بعد انتهاء فترة إيقافه لمدة شهرين، بسبب عدم تلبيته للالتحاق بصفوف المنتخب السعودي الأولمبي، المشارك في كأس آسيا تحت 23 سنة.

وكان الاتحاد قد أرسل خطابًا بعد تلك الواقعة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 30 مايو، يفيد بأن اللاعب أنهى مباراة ناديه أمام الطائي وشعر بآلام حادة في الفخذ الأيسر.

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