أخبار الاتحاد اليوم | عودة الشنقيطي وحمدالله، والتضحية بجوتا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 16 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 16 سبتمبر 2023

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الشنقيطي وحمدالله يُشاركان في التدريبات

انضم مهند الشنقيطي وعبد الرزاق حمدالله لتدريبات الاتحاد الجماعية بعد غيابهما عن مباراة الأخدود الأخيرة بسبب الإنفلونزا والإصابة.

العميد يستعد لمواجهة أجمك الأوزبكي في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

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اتفاق نهائي بين الاتحاد وجوتا .. "قد يتم إسقاط اسم أجنبي من أجله" يبدو أن نادي الاتحاد السعودي، قد توصل إلى اتفاق مع نجمه البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"؛ بعد نهاية فترة التسجيل الرسمية، في الثانية عشر من منتصف ليلة الجمعة، الموافق 15 سبتمبر 2023. "ازعجتونا بهذا المصري" ويلعب ضد ابن عمه .. ردود الأفعال على صلاح ضد وولفرهامبتون شارك النجم المصري محمد صلاح في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في المملكة العربية السعودية، يوم 7 سبتمبر 2023، إلا أن الحديث عن صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لا يزال مستمرًا.

أثار القطري ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، الجدل في الشارع الرياضي السعودي والعالمي، بتصريحاته عن المملكة وأنديتها، مساء اليوم الجمعة.

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