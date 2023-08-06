أخبار الاتحاد اليوم | عرض سعودي "غير متوقع" لعبدالرزاق حمدالله ومحمد نور يهاجم نجم الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد الموافق السادس من أغسطس 2023م

GOAL

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد، الموافق السادس من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نادٍ سعودي جديد أو التضحية الكبيرة ماليًا .. وجهات حمدالله المحتملة بعد الاتحاد

لم يكن مساء أمس عاديًا للاتحاد وجمهوره، فقد شهد حدثين بارزين ومؤلمين للغاية، الأول هو الخسارة أمام الهلال والخروج من بطولة كأس الملك سلمان العربية، والثاني هو تصريحات المدرب نونو سانتو المفاجئة ضد مهاجم الفريق عبد الرزاق حمدالله. (طالع التفاصيل)

"الاتحاد ذاق حلاوة حمدالله والآن جاء وقت علقم مرارته"

انقلبت الأمور رأسًا على عقب في الاتحاد خلال ساعات مساء أمس، وتحديدًا عقب الخسارة أمام الهلال في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان العربية. (طالع التفاصيل)

هاجم نجم الهلال .. محمد نور: مقهور، كنت أتمنى اللعب لـ10 دقائق فقط

لم يُخف نجم الاتحاد المعتزل محمد نور غضبه واستياءه وحزنه على خسارة فريقه أمام الهلال في دور الـ8 من بطولة كأس الملك سلمان العربية. (طالع التفاصيل)

هروب تكتيكي؟ الكشف عن السبب الحقيقي وراء غياب عبد الرزاق حمد الله عن مواجهة الهلال!

ودع نادي الاتحاد السعودي منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بالخسارة أمام غريمه الهلال في ربع النهائي بنتيجة 3-1، لكن ذلك لم يكن الحدث الأبرز في المباراة، بل كان غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم "العميد". (طالع التفاصيل)

بعد أزمته مع الاتحاد .. فريق سعودي مفاجئ يطلب "استعارة" عبد الرزاق حمد الله

تقدم نادٍ سعودي مفاجئ، بطلب إلى مجلس إدارة الاتحاد؛ للتعاقد مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

فيديو | جيسوس يخرج عن شعوره بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد .. ومحمد الشلهوب "الضحية"

على الرغم من فوز فريقه على نادي الاتحاد السعودي، مساء يوم السبت؛ إلا أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، ظهر في حالة غريبة من "العصبية". (طالع التفاصيل)

سيناريو النصر يتكرر؟ .. عبد الرزاق حمد الله يتمرد لـ"الرحيل" عن الاتحاد وسانتو يعاقبه!

يبدو أن سيناريو المهاجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله، مع النصر السعودي، يتكرر مرة أخرى؛ وهذه المرة داخل جدران "عملاق جدة" نادي الاتحاد. (طالع التفاصيل)

بنزيما أمام الهلال .. بضاعة أتلفها العمر، ولهذا بالتحديد فرط فيه ريال مدريد!

كريم بنزيما لم يقدم أفضل ما لديه في خروج الاتحاد من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية. (طالع التفاصيل)

عين على الحكم | هل تعرض الاتحاد لـ"مذبحة قطرية"؟ .. والهلال يتظلم!

شهد الشوط الأول من كلاسيكو السعودية الكبير بين الهلال والاتحاد، مساء أمس السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، لقطات تحكيمية جدلية عديدة. (طالع التفاصيل)

محمد صلاح يفاجئ الهلال والنصر والاتحاد بـ"قرار تاريخي" .. اختار هذا الفريق فقط!

حسم النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قراره النهائي؛ بشأن "الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

GOAL