أخبار الاتحاد اليوم | ظهور حمد الله الأخير قبل المونديال .. وسلامة حامد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة، الموافق 11 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

رسميًا .. الكشف عن موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد وديربي الرياض

كشفت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس، مواعيد مباريات الجولات العشر المقبلة من الجولة التاسعة وحتى الـ18، ضمن دوري روشن السعودي.

حتى الآن لُعبت ثماني جولات من دوري روشن، تصدر بهم الشباب جدول الترتيب برصيد 22 نقطة متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة. "اقرأ التفاصيل"

حمد الله يقود هجوم الاتحاد أمام الفيحاء

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، سيقود هجوم فريقه الاتحاد في ودية الفيحاء، المقرر لها غدًا السبت في معسكر الفريق بمدينة دبي الإماراتية.

وبعدها سيتوجه حمد الله إلى بلاده المغرب، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

الأشعة تثبت سلامة طارق حامد بعد الإصابة

أعلن نادي الاتحاد عن سلامة المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق، بعدما تعرض للإصابة في الساعد، خلال التدريبات الجماعية للنمور.

وأجرى حامد فحوصات طبية في مستشفى فقيه الجامعي في دبي، وأثبتت سلامته من الإصابة.

بامسعود يُلمح لاستبعاده من قائمة السعودية في كأس العالم

ألمح أحمد بامسعود، الظهير الأيسر لفريق نادي الاتحاد، عن استبعاده من قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وكتب بامسعود عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "الحمد لله على كل حال، الخيرة فيما اختاره الله".

جاء ذلك قبل ساعات قليلة من إعلان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم قطر 2022.