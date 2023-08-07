أخبار الاتحاد اليوم | شرط عبدالرزاق حمدالله لإنهاء تمرده ووكيل محمد صلاح يحسم جدل المفاوضات

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق السابع من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق السابع من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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طلب صادم لإنهاء تمرده .. كشف كواليس ثورة غضب عبدالرزاق حمد الله في الاتحاد

في يوم وليلة، انقلب الإعلام حديثًا عن تمرد المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم نادي الاتحاد السعودي، على الفريق، لكن رغم كون التمرد وحده سبب صدمة للجماهير إلا أن الكواليس ربما تزيد من حجم هذه الصدمة. (طالع التفاصيل)

تصرف غريب للغاية .. الاتفاق يعلن التعاقد مع نجم الاتحاد ثم يتراجع!

يواصل البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، خطته لطرد عدد من اللاعبين بالفريق بنجاح، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. (طالع التفاصيل)

مفاوضات الاتحاد؟ رد قاطع من وكيل أعمال محمد صلاح

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي تؤكد على أن نادي الاتحاد في مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، من أجل ضمه من صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن وكيله رامي عباس حسم الجدل. (طالع التفاصيل)

"لا بد أن يكون العرض مغريًا ليوافق" .. مصدر مقرب من محمد صلاح يتحدث عن مفاوضات الاتحاد السعودي

بينما ينتظر الكثيرون أن تكون الصفقة "السوبر ستار" في الهلال السعودي فيما تبقى من الموسم الجاري، بعدما ضم الاتحاد كريم بنزيما، والأهلي رياض محرز، والنصر كريستيانو رونالدو، يبدو أن العميد هو ما يتحرك جديًا نحو واحدة من مفاجآت الصيف الجاري. (طالع التفاصيل)

"أرجوكم كفى!" .. الشباب ينفجر أمام العروض الضخمة لحسان تمبكتي

طفح الكيل بطلال آل الشيخ؛ المدير التنفيذي لنادي الشباب السعودي، أمام التقارير التي تتحدث عن عروض مغرية للاعب ناديه حسان تمبكتي، ليخرج معبرًا عن غضبه. (طالع التفاصيل)

ثغرة الهلال وأزمة النصر .. صفقات متوقع حسمها بالشهر الأخير لدوري روشن السعودي

تبقى شهر بالتمام والكمال، على غلق سوق الانتقالات التاريخي في دوري روشن 2023، حيث يتم غلق سوق الانتقالات الصيفي يوم 7 سبتمبر، ولكن مازالت هناك بعض الصفقات القوية التي قد تُحسم خلال هذا الشهر. (طالع التفاصيل)

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