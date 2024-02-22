أخبار الاتحاد اليوم | سلاح إضافي يدعم العميد أمام نافباخور، وحقيقة إلغاء كأس السوبر

الاتحاد يتسلح بتاريخه في مواجهة نافباخور

يدخل الاتحاد مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام نافباخو الأوزبكي مساء اليوم الخميس متسلحًا بتاريخه المذهل في تلك المرحلة من البطولة.

العميد، الذي فاز باللقب مرتين متتاليتين في إنجاز فريد، سبق أن خاض غمار ثمن النهائي 5 مرات نجح فيها جميعًا في الفوز والمرور إلى المرحلة القادمة، وذلك منذ تطبيق النظام الجديد لدوري الأبطال عام 2003.

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