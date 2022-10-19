أخبار الاتحاد اليوم | زفاف نجم العميد وصدمة مغربية لحمد الله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 19 أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى الرابع من نوفمبر المقبل..

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زفاف الشمراني

استغل حمدان الشمراني؛ لاعب العميد، فترة الراحة التي تستمر لمدة 18 يومًا، لإقامة حفل زفافه، أمس الثلاثاء.

وانتشر فيديو للاعب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال وصلة رقص كوميدية له من الحفل.

حمد الله يؤدي مناسك العمرة

أما المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، فقد استغل الأيام الأولى من الإجازة لأداء مناسك العمرة.

ونشر المغربي عدة فيديوهات وصور له رفقة نجله بالحرم المكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

الاتحاد يبدأ مهمة التجديد لكورونادو

رغم الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها البرازيلي إيجور كورونادو؛ لاعب وسط النمور، من قبل الجماهير والنقاد خلال الفترة الحالية إلا أن إدارة النادي الجداوي بدأت خطوات التجديد له. (طالع التفاصيل)

صدمة بعد تسريب قرار مركز التحكيم في قضية حمد الله

يبدو أن نادي الاتحاد لم يفلح في إثبات سلامة موقفه خلال التحقيقات التي أجراها مركز التحكيم الرياضي السعودي في القضية الشهيرة بـ"قضية التسجيلات".

وكشفت بعض المصادر الصحفية قرارات المركز، والتي جاءت صادمة لجمهور العميد. (طالع التفاصيل)

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مدرب المغرب يصدم حمد الله

رغم الصلح الذي تم بين المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، وفوزي لقجع؛ رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، خلال الفترة الماضية إلا أن هذا لا يعني عودته لمنتخب بلاده، بحسب ما أكد وليد الركراكي؛ المدير الفني لأسود الأطلس. (طالع التفاصيل)

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