أخبار الاتحاد اليوم | رحيل بطلب شخصي .. ورسالة إلى حمد الله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة، الموافق 2 ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

بعد توديع السعودية للمونديال .. كم ستحصل أندية دوري روشن ماليًا؟

انتهت رحلة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام المكسيك، ليودع الأخضر المونديال من دور المجموعات، ولكن مشاركته ستجعل أندية دوري روشن للمحترفين تستفيد ماليًا. "اقرأ التفاصيل"

بطلب شخصي .. الاتحاد يوقع على مخالصة أحمد باحسين

كشفت صحيفة "الرياضية" عن توقيع نادي الاتحاد على مخالصة مالية مع اللاعب أحمد باحسين بشكل رسمي، بعد طلب شخصي منه، في ظل استبعاده عن المباريات.

وقرر الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، استبعاد باحسين رفقة 8 لاعبين آخرين، من مباريات الفريق، بعد انتهاء معسكر العميد الإعدادي الذي أقيم في النمسا قبل بداية الموسم الحالي.

رسالة الاتحاد لحمد الله بعد تأهل المغرب

نشر نادي الاتحاد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تهنئة للمغربي عبد الرزاق حمد الله، بعد التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وكتب الاتحاد عبر "تويتر" تغريدة فيها: "تهانينا لنجمنا المغربي عبد الرزاق حمد الله، تأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي مونديال العالم".