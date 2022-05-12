أخبار الاتحاد اليوم | دعوة لمقاطعة مباريات النمور و"إعلام النصر شغالات بالساعة للعميد"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الخامس من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

دعوة لمقاطعة مباريات الاتحاد

طالب أحد أشهر مشجعي الاتحاد، عبر موقع "تويتر"، المدعو "العمدة"، جمهور الاتحاد بمقاطعة المباريات، في ظل عدم اهتمام مسؤولي الرياضة السعودية بالنادي الجداوي.

المشجع استنكر كون جمهور العميد هو الأكثر حضورًا للمباريات في الموسم الجاري، ورغم ذلك يسعى مسؤولي الرياضة لضم كريستيانو رونالدو لأندية أخرى.

بما أني إتحادي ويهمني الاتحاد فقط .. الي باقي يحضر في الملعب ويدفع من حر ماله على كل مباراه مايقارب 100 ريال مع احترامي له اما انه غبي او متخلف تدفع من حر مالك على شيء المسؤل عن الرياضه مايشوف ناديك ولا يشوف حضورك أي أهتمام عكس غيرك الي مايجي ربع حضورك ويجيبون له لاعب بقيمه مليار — العُمدة (@ELOMDA_18) December 5, 2022

"إعلام النصر شغالات بالساعة للاتحاد!"

يواصل سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر الأسبق، هجومه على إعلام العالمي، في ظل ترديدهم لنغمة "منتخب الهلال" على المنتخب السعودي الأول.

الشرفي النصراوي الأسبق تحدث عن سيطرة لاعبي الاتحاد على المنتخب في فترة من الفترات، وعدم تحقيقهم أي إنجاز، ومع ذلك لم يتعرضوا لهجوم إعلام النصر، على عكس ما يحدث مع الهلال حاليًا، مرجعًا السبب - على حد قوله - "لأن بعض إعلام النصر كانوا مثل الشغالات اللي بالساعة للاتحاد".

حمزه ادريس

اضاع عليناآسيا

فترة من الفترات

اغلب لعيبة المنتخب من نادي الاتحاد

منتشري، رضا،صقري،اليامي،حمزه،مناف

زايد، كريري

لم يحققون للمنتخب شئ

وقتها لم نسمع اعلامي نصراوي هاجمهم

مثل مهاجمتهم للعيبة الهلال

عارفين ليش

لان بعض اعلام النصر

كانوا مثل الشغالات الي بالساعه للاتحاد. — سعد آل مغني (@saadmughni) December 2, 2022

حالة وفاة

توفي إلي رحمة الله أمس الأحد، جدة اللاعب عوض الناشري، لأمه.

وتقدم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بأحر التعازي للاعب وأسرته.

"يا كريم" .. دعوات اتحادية لانضمام ميسي!

اقتراب كريستيانو رونالدو من الانضمام للنصر السعودي، حسبما تؤكد العديد من المصادر الصحفية الأوروبية، شجع جماهير الأندية السعودية الأخرى على الحلم بوصول المزيد من النجوم للدوري السعودي. (طالع التفاصيل)