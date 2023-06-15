أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة مفاوضات نجم الشباب وسقوط عبد الرزاق حمد الله ضحية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ15 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ15 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

تكرار سيناريو أحمد شراحيلي؟ .. حقيقة مفاوضات الاتحاد غير القانونية مع نجم الشباب

منذ ساعات وأنباء قوية تتردد بشأن "مفاوضات سرية" بين الاتحاد وأحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

الأهلي وسيلة .. عبد الرزاق حمد الله يسقط ضحية لـ"عملية تجارية"

إذا تصفحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حاليًا، ستجد وسم "حمد الله أهلاويًا" الموضوع الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية، لكن هل يقف جمهور الأهلي خلف هذا؟ (طالع التفاصيل)

ليس جوندوان أو محرز .. نجم مانشستر سيتي على رادار الدوري السعودي

تستهدف الأندية السعودية عددًا من نجوم الدوريات العالمية، حيث اهتمت بأكثر من نجم في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل التعاقد معهم لتدعيم صفوف أندية دوري روشن السعودي في صيف 2023. (طالع التفاصيل)