أخبار الاتحاد اليوم | حسم مستقبل حجازي، و3 خيارات للمدافع الأجنبي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 18 أغسطس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 18 أغسطس 2023

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حسم مستقبل حجازي مع الاتحاد

أكدت صحيفة الرياضية السعودية عدم صحة كل الأخبار المثارة حول فسخ عقد الاتحاد لمدافعه أحمد حجازي، مشيرة إلى أن اللاعب حضر مؤخرًا إلى النادي لمواصلة تأهيله مع الطبيب الخاص الذي وفرته له الإدارة بداية من فترة الإعداد في الطيف.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب سيعود لقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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ماركينيوس الأول .. 3 مرشحين لدعم دفاع الاتحاد هذا الصيف

اتجه الاتحاد للتعاقد مع مدافع أجنبي بعد فشل محاولاته لضم حسان تمبكتي من الشباب، ويستهدف الفريق ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان كخيار أول لكن ليس الوحيد.

حساب "أحمد ميماتي" على تويتر أشار إلى أن الاتحاد حدد كلًا من رفائيل فاران وتياجو سيلفا كخيارين محتملين حال فشل التعاقد مع المدافع البرازيلي.

كشف المدافع المصري أحمد حجازي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن اقتراب توقيعه على مخالصة مالية مع فريقه الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لا يزال مستقبل النجم البرازيلي رومارينيو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن اتخاذ الاتحاد قرارًا نهائيًا بالانسحاب من صفقة الموسم المحلية في دوري روشن السعودي، وهو ما يجعلها قريبة جدًا من الهلال.

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