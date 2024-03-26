أخبار الاتحاد اليوم | حجازي يعود للقاهرة، واتحادي يُعوض البليهي أمام طاجيكستان

حجازي يعود لمعسكر المنتخب المصري

عاد أحمد حجازي من السعودية إلى القاهرة وانضم لمعسكر منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة كرواتيا وديًا مساء اليوم.

اللاعب كان قد حصل على إذن لمغادرة المعسكر والتوجه إلى السعودية لظرف أسري خاص.

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مدافع الاتحاد يُعوض البليهي في المنتخب السعودي

اختار روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي مدافع الاتحاد حسن كادش لتعويض الموقوف علي البليهي خلال مواجهة طاجيكستان في تصفيات كأسي العالم 2026 وآسيا 2027.

مدافع الهلال سيغيب لتراكم البطاقات الصفراء، وسيلعب كادش في دفاع ثلاثي بجانب علي لاجامي وعون السلولي.