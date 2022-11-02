أخبار الاتحاد اليوم | حجازي وحامد إلى الكويت والرائد يلاحق حمد الله والعجز الأكبر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الثاني من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى الرابع من نوفمبر الجاري..

هل منع طلال آل الشيخ حجازي من المشاركة في نهائي البطولة العربية 2021؟

رد طلال آل الشيخ؛ مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، على لوم مشجع اتحادي له، لعدم تدخله لإلغاء قرار غياب أحمد حجازي؛ مدافع العميد، عن نهائي البطولة العربية 2021، نظرًا لتراكم البطاقات.

المشجع برر لومه بأنها بطولة ودية، وفي النهائيات تلغى الكروت الصفراء.

وقال طلال، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "القرار لم يكن قراري، لم يكن بمقدوري إلغاء الإنذار، هو قرار اللجنة المنظمة ولجنة الحكام بالأساس، البطولة لها لائحة، ليس لكوني سعوديًا، أقوم بإلغاء بطاقة لهذا أو ذاك".

وأضاف: "إلغاء بطاقة حجازي من جانبي كان مستحيلًا، الأمر يسير وفقًا للأنظمة واللوائح، كي يحترمنا الناس، علينا أن نحترم أنفسنا نحن أولًا وألا نغير اللوائح من أجل فريق سعودي، أنا كنت أتمنى البطولة سعودية سواء للاتحاد أو الشباب أو أي فريق سعودي، لكن العمل عمل، الله يحاسبنا قبل المشجعين".

حجازي وحامد إلى الكويت

لن يشارك الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في معسكر الاتحاد، المنتظر في مدينة دبي في الخامس من نوفمبر الجاري، بشكل كامل.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الثنائي المصري سينتظم في معسكر دبي لمدة أسبوع واحد فقط، ثم سيغادر متجهًا للكويت، للانتظام في معسكر منتخب مصر، لمواجهة بلجيكا وديًا.

العجز الأكبر في الاتحاد

كشف "الشرق للأخبار" عن التقرير المالي لأندية الدوري السعودي للمحترفين، والتي أظهرت العجز المالي الأكبر يوجد بالاتحاد.

التقرير أوضح أن حجم إيرادات الأندية نمى بنسبة 16% في العام المالي 2021، الذي انتهى في يونيو الماضي.

العجز في ميزانيات الأندية انخفض بنسبة 49%، وبلغ 207.6 مليون ريال، للعميد 50% منه.

الرائد يعلنها: مستمرون في احتجاجنا ضد حمد الله

رغم مرور قرابة الشهرين على المباراة إلا أن نادي الرائد لا يزال يسلك الطرق القانونية، اعتراضًا على مشاركة المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مطلع الموسم الجاري من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يقترب من الانتصار .. مركز التحكيم تحت رهن فيفا في قضية حمد الله

يواصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي تحركاته وتقديم ما يثبت براءته في القضية الشهيرة بـ"قضية التسجيلات"، المقامة ضده من قبل نادي النصر، والخاصة بالمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، إذ قام بتزويد مركز التحكيم الرياضي السعودي بملف جديد، يدعم موقفه في القضية. (طالع التفاصيل)