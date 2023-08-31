أخبار الاتحاد اليوم | "جمعة محمد صلاح في الحرم المكي" ورسالة ديشان لنجولو كانتي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ31 من أغسطس 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ31 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصفقة المحلية الثالثة .. الاتحاد يخطف نجم الهلال السابق بـ40 مليون ريال

حسم مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الخميس، صفقة "محلية" جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

فيديو | جنون كرة القدم .. مفاوضات الاتحاد مع محمد صلاح تقتحم برنامج ديني!

تُسيطر مفاوضات نادي الاتحاد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على جماهير العميد بشكل كبير، الأمر الذي جعل أحدهم يستفسر عن موقفه خلال برنامج تلفزيوني ديني. (طالع التفاصيل)

بسبب الاتحاد؟ ديشان يكشف سر استبعاد كانتي من قائمة منتخب فرنسا

كشف ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن سبب استبعاده للنجم نجولو كانتي لاعب وسط نادي الاتحاد، عن قائمة الديوك، المشارك في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024. (طالع التفاصيل)

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

"ابتسامة صلاح" تحسم مسألة انتقاله إلى صفوف الاتحاد!

تُسيطر حالة من الثقة على جماهير نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية، بأن ناديهم سيتمكن من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في ظل مفاوضات مسؤولي العميد المكثفة لضمه. (طالع التفاصيل)

جوتا يُفسد مخطط الاتحاد .. ورومارينيو لا يُمانع الرحيل!

يحاول نادي الاتحاد حاليًا الاستقرار على الشكل النهائي للأجانب في صفوفه، وذلك بوضع البرازيلي رومارينيو والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" على قائمة الانتقالات خلال صيف 2023. (طالع التفاصيل)

فيديو | تحدي الموسم .. عضو ذهبي بالاتحاد يرصد مبلغًا كبيرًا حال فشل التعاقد مع صلاح

دخل أحمد البارقي العضو الذهبي بنادي الاتحاد في تحدٍ كبير، حال فشل ناديه في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

فيديو | "الهلال يبغاك" .. رد مفاجئ من عبد الرحمن العبود!

تدمرت علاقة عبد الرحمن العبود جناح فريق نادي الاتحاد، بالمدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للنمور، الأمر الذي جعله خارج حسابات العميد خلال موسم 2023-2024، وسط أخبار متداولة عن اقتراب رحيله. (طالع التفاصيل)

صلاح يقترب .. الكشف عن خطة ليفربول قبل الموافقة على عرض الاتحاد!

يبدو أن نادي الاتحاد اقترب أكثر من حسم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما أبدى موافقته على ارتداء قميص النمور خلال الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

عبر الرئيس التنفيذي .. الاتحاد يعلن إتمام صفقة محمد صلاح!

تترقب جماهير نادي الاتحاد حسم ناديها التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ليفاجئ حساب عبد الوهاب عابد الرئيس التنفيذي للعميد الجميع بالإعلان عن إتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

"الجمعة داخل الحرم" .. تفاصيل جديدة في صفقة انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد!

تعد جماهير نادي الاتحاد السعودي حاليًا "الدقائق"؛ على أمل حسم صفقة النجم المصري الكبير محمد صلاح، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية. (طالع التفاصيل)

SHAHID