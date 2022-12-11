أخبار الاتحاد اليوم | تهميش حمد الله لجمهور الاتحاد والعميد الأقل حصولًا على الدعم

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم السبت، الموافق 12 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

هزيمة الفيحاء

حقق الاتحاد الفوز اليوم أمام الفيحاء بثنائية نظيفة، وديًا، ضمن معسكر الفريقين في الإمارات.

الهدفان سجلهما هيلدر كوستا وهارون كمارا في الدقيقتين 11 و84 على الترتيب.

البيشي يظهر أمام الفيحاء

شارك عبد العزيز البيشي؛ لاعب الاتحاد، في ودية الفيحاء اليوم، بعدما أجرى عملية جراحية خلال الفترة الماضية.

اللاعب كان قد غاب عن الملاعب طويلًا، إذ أجرى عملية جراحية غير ناجحة قبل بداية الموسم الجاري لتنظيف الركبة، ثم عاد وخضع لأخرى خلال الفترة الماضية.

الاتحاد الأقل دعمًا من فيفا

يدعم الاتحاد الدولي "فيفا" خزينة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، نظير انضمام لاعبه عبد الرحمن العبود، لقائمة السعودية في كأس العالم قطر 2022.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن النادي الجداوي سيحصل على 107 ألف دولار، قابلة للزيادة حال صعود الأخضر للأدوار الإقصائية.

ويعد العميد الأقل دعمًا من بين كافة الأندية الكبيرة؛ الهلال، النصر، الشباب والأهلي، في ظل وجود لاعب واحد فقط منه مع الأخضر في الحدث العالمي.

"همّش جمهور الاتحاد" .. فك شفرة احتفال حمد الله بعودته لمنتخب المغرب

يرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني أن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السابق والاتحاد السعودي الحالي، أراد الاعتذار لجمهور العالمي أثناء احتفاله بعودته لمنتخب بلاده، لكن بطريقة غير مباشرة، أغضبت جمهور العميد. (طالع التفاصيل)

مهلة عشرة أيام فقط .. مركز التحكيم مهدد من فيفا بسبب حمد الله

لم يعد أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي الكثير، لحسم قضية التسجيلات، إذ أنه وفقًا للخبير القانوني أحمد الأمير أصبح مهددًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". (طالع التفاصيل)