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أخبار الاتحاد اليوم | تعادل ودي في الإمارات، ومكافأة سانتو للاعبين

تامر أبو سيدو
1:26 م غرينتش+2 28‏/11‏/2022
ittihad 2022-2023
نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 نوفمبر 2022.

الاتحاد يتعادل مع شباب الأهلي وديًا

اختتم الاتحاد معسكره التدريبي في دبي بالتعادل وديًا مع شباب الأهلي 2-2 يوم أمس.

وقد سجل نجم الوسط برونو هنريكي هدفي الفريق.

5 أيام .. مكافأة سانتو للاعبي الاتحاد

قرر المدرب نونو سانتو مكافأة لاعبي الاتحاد عقب العودة من الإمارات بمنحهم 5 أيام من الراحة مكافأة لهم على التزامهم وجهدهم خلال المعسكر التدريبي الذي خاضه الفريق في دبي خلال الفترة الماضية استغلالًا لتوقف دوري روشن السعودي بسبب كأس العالم قطر 2022.

مباراة ودية أخيرة للعميد قبل مواجهة الشباب

يستأنف الاتحاد تدريباته في جدة بعد 5 أيام راحة منحها المدرب نونو سانتو للاعبين، ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع جدة وديًا في آخر البروفات قبل مواجهة الشباب عند استئناف دوري روشن السعودي منتصف ديسمبر القادم.

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