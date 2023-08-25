أخبار الاتحاد اليوم | بنزيما يُصالح حمدلله، وصراع محلي على خدمات جوتا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 25 أغسطس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 25 أغسطس 2023

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صراع محلي على خدمات جوتا

كشف الصحفي سعد السبيعي عن صراع بين ناديي التعاون والاتفاق للفوز بخدمات جناح الاتحاد جواو فيليبي جوتا بالإعارة هذا الموسم.

الاتحاد كان قد ضم الجناح البرتغالي لكنه لم يُظهر المستوى المطلوب في المباريات السابقة مما دعا الإدارة للتفكير في التخلي عنه لتتمكن من تسجيل لاعب أجنبي جديد.

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بنزيما يُصالح حمدالله أمام الرياض

شهدت مباراة الاتحاد والرياض لقطة مثيرة للإعجاب، حيث تخلى كريم بنزيما عن تسديد ركلة الجزاء التي احتسبت للفريق لصالح عبد الرزاق حمدالله.

اللاعب المغربي كان قد أبدى غضبه لسحب أولوية تسديد ركلات الجزاء منه ومنحها للمهاجم الفرنسي، ويبدو أن بنزيما أراد مصالحة حمدالله بإعادة هذا "الحق" له.

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