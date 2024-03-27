Karim Benzema Al-Ittihad 2023-24Getty Images
تامر أبو سيدو

أخبار الاتحاد اليوم | بنزيما للهلال أو النصر؟، وموقف حامد الغامدي من مواجهة الفيحاء

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نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 27 مارس 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 مارس 2024

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رغم تعافيه .. حامد الغامدي خارج حسابات الاتحاد أمام الفيحاء

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن خروج حامد الغامدي من حسابات الاتحاد خلال مواجهة الفيحاء يوم الجمعة القادم في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وذلك رغم تعافيه من إصابة العضلة الضامة.

الصحيفة أوضحت أن الجهازين الفني والطبي قررا عدم المجازفة بإشراك الغامدي سواء في المواجهات الرسمية أو حتى التدريبات عالية الشدة حتى التأكد من قدرته بدنيًا على ذلك، وذلك تفاديًا لأي انتكاسة في الإصابة.

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