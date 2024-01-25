أخبار الاتحاد اليوم | بديل مارسيلو جروهي، ومباراة ودية جديدة الأحد القادم

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 25 يناير 2024

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عودة المصابين تدريجيًا لتدريبات الاتحاد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مصابي الاتحاد سيبدأون العودة تدريجيًا للتدريبات الجماعية خلال اليومين القادمين.

وأوضحت الصحيفة أن الإسباني روبن بونس، اختصاصي العلاج الطبيعي في الفريق، بدأ يُجهز اللاعبين المُصابين من خلال متابعة البرنامج التأهيلي لكل من عوض الناشري ولويز فيليبي وعمر هوساوي في المعسكر المقام حاليًا في إمارة دبي بشكل يومي، وذلك قبل منحهم الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات.

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الاتحاد يُواجه شباب الأهلي وديًا

يخوض الاتحاد مباراة ودية يوم الأحد القادم أمام شباب الأهلي، وذلك تعويضًا للودية الأخيرة التي ألغيت أمام البطائح.

الاتحاد متواجد في دبي منذ أسبوع تقريبًا حيث يُقيم معسكرًا إعداديًا قصيرًا استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي في السعودية منتصف فبراير القادم، وإن الفريق سيلعب مبكرًا حيث سيواجه الطائي في مباراة مؤجلة يوم 7 فبراير.