أخبار الاتحاد اليوم | "إدارة عشوائية"، وتطورات إصابة شراحيلي والعبود

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 14 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 14 أكتوبر 2022، والمتعلقة باستعداداته لمواجهة الوحدة، في دوري روشن السعودي، وغيرها من الأخبار التي تخص الفريق الجداوي.

أخبار إيجابية بشأن شراحيلي والبيشي

بات أحمد شراحيلي وعبد العزيز البيشي قريبين من العودة إلى تدريبات الاتحاد الجماعية بعد قطعهما شوطًا كبيرًا في برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي أبعدتهما عن زملائهم اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الجهاز الطبي للعميد يسعى إلى تسريع وتيرة تأهيل اللاعبين لتجهيزهما لخوض التدريبات الجماعية خلال فترة توقف الدوري السعودي القادمة.

ومن المتوقع أن يُنهي المدافع صاحب الـ28 عامًا برنامجه العلاجي والتأهيلي المقام في أكاديمية أسباير القطرية خلال الأيام القادمة، على أن يستكمله في مقر عيادة النادي في جدة، فيما يُواصل الجناح صاحب الـ28 عامًا برنامجه الخاص في النادي.

الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة الوحدة بعد غدٍ ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

أمام النصر والكوكب .. فئات الاتحاد تستعرض عضلاتها

استعرض قطاع الفئات السنية في الاتحاد عضلاته جيدًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعدما حقق فريقا البراعم والناشئين انتصارين عريضين على حساب الكوكب والنصر على الترتيب.

فريق الاتحاد للناشئين كان قد هزم نظيره النصراوي يوم أمس بستة أهداف مقابل هدف في جدة، واليوم دك فريق البراعم مرمى براعم الكوكب بـ10 أهداف دون أن يستقبل أي هدف، وذلك ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز لدرجة الناشئين.

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"ملف سانتو يؤكد مدى عشوائية وفوضى مجلس الإدارة"

شن الناقد الرياضي محمد أبو هداية هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بناءً على تصرفهم في ملف المدرب نونو سانتو والإشاعات المنتشرة مؤخرًا حول إمكانية رحيله وعودته للدوري الإنجليزي.

أبو هداية طالب الإدارة بإصدار بيان توضيحي يُظهر الحقيقة كاملة، معتبرًا عدم القيام بذلك دليل على مدى فوضى وعشوائية وقلة حيلة مجلس الإدارة.

إذ كتب عبر تويتر "عدم إصدار بيان توضيحي لجماهير النادي ينفي أو يصادق على فتح باب المفاوضات مع المدرب وإيقاف ما يحدث من تمرير لمعلومات تهدد الاستقرار يؤكد الفوضى والعشوائية وقلة الدبرة لمجلس الادارة وإعلام الريّس وطبوله لذلك: لا جديد، فاشلون في كل شيء ومن يعزز لهم أحمق".

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