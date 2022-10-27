أخبار الاتحاد اليوم | إدارة الحائلي تتجاهل حمد الله وقضيتان أمام كاس

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق 27 أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى الرابع من نوفمبر المقبل..

إدارة الاتحاد تتجاهل حمد الله واللاعب يرغب في الرحيل

يبدو أن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ليس لديه رغبة في البقاء في صفوف الاتحاد مع نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، خاصةً مع تجاهل إدارة النادي له.

الصحافة القطرية تتحدث عن عودة اللاعب لدوريها من جديد، بحثًا عن تجربة جديدة بعيدًا عن الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

فيما تحدثت تقارير سعودية إلى أنه سيعود للرياض في الموسم المقبل، لكن ليس من بوابة النصر. (طالع التفاصيل)

75 مليون ريال .. تهديد الاتحاد بسبب بريجوفيتش ورودريجيز

تقدم ثنائي الاتحاد السابق الصربي أليكساندر بريجوفيتش وجاري رودريجيز بشكاوى ضد العميد أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، للحصول على مستحقات مالية متأخرة لدى النادي، مما يهدده بعقوبات منتظرة عليه. (طالع التفاصيل)

محاولات النصر تفشل .. حجازي يطمئن إدارة الاتحاد قبل التوجه إلى مصر

في جولة جديدة من الجولات بين ناديي النصر والاتحاد، انتصر العميد على العالمي، لكن هذه المرة بيد المدافع المصري أحمد حجازي وليس المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله. (طالع التفاصيل)

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محامي النصر متورط في الهزيمة .. مفاجأة ثقيلة في قضية حمد الله

تنكشف عديد المفاجآت يومًا تلو الآخر في قضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ضد ناديه السابق النصر السعودي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي خسرها العالمي بالأمس. (طالع التفاصيل)

شقيق حمد الله يكشف التفاصيل: ذهبنا لمنزل إداري النصر للاعتذار لكنه أصر على فسخ العقد

لم يكن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، راغبًا في الرحيل عن ناديه السابق النصر إلا أن رغبته قوبلت بالرفض من قبل مسؤولي العالمي. (طالع التفاصيل)

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