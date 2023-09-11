أخبار الاتحاد اليوم | أسرار جديدة صادمة حول مفاوضات محمد صلاح وعبدالرزاق حمد الله وافق على الرحيل

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ11 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ11 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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أسرار صادمة .. "السعودية لم تتفاوض مع محمد صلاح ومطالب بمعاقبة الاتحاد"!

رغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في المملكة العربية السعودية، إلا أن "فشل" انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لا يزال يشغل الرأي العام. (طالع التفاصيل)

صدم المعيوف وزاد صعوبة اللغز .. محمد الشيخ يزف البُشرى لجمهور الاتحاد

زف الصحفي محمد الشيخ البُشرى لجمهور الاتحاد لكنه في نفس الوقت صدم عبد الله المعيوف حارس مرمى الفريق الجديد المنضم له هذا الصيف من الهلال. (طالع التفاصيل)

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سار على خطوات الاتحاد .. قرار حاسم من النصر بشأن مبارياته في دوري روشن

سار النصر على خطوات الاتحاد وانضم له في قائمة الرافضين لتواجد الحكام السعوديين في مبارياتهم في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

مفاجأة .. الاتحاد يُحبط محاولة إماراتية "جادة" لخطف حمد الله

على الرغم من تمسك المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد، باستمرار النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلا أن أحد الأندية الإماراتية كان قريبًا من ضمه بعد موافقة الساطي! (طالع التفاصيل)

"ضيعت فرصة حياتك" .. مطاردة اتحادية لمحمد صلاح بعد رفض عرض العميد

لم يسلم النجم المصري محمد صلاح من مطاردة الجماهير الاتحادية له، بعد أن رفض عرض ناديهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، للتعاقد معه. (طالع التفاصيل)

خطف الرقم 9 والخوف على كأس آسيا .. أزمات تسببت فيها انتقالات دوري روشن العالمية!

انبهر العالم كله مما فعله دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، بعد إبرام التعاقد مع عدد كبير من أفضل نجوم العالم، ولكن كان هناك وجه آخر لتلك الصفقات العالمية! (طالع التفاصيل)

معذب الأهلي وعدو حمدالله .. أفضل 10 لاعبين في الدوري السعودي خارج الرباعي الكبير

8 نجوم .. هكذا يُمكن وصف قوائم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي هذا الموسم بعد الثورة التي شهدها سوق الانتقالات الخاص بهم عقب انتقال 75% من ملكيتهم إلى صندوق الاستثمار السعودي. (طالع التفاصيل)

وصول لويز فيليبي

وصل مدافع الاتحاد الجديد لويز فيليبي اليوم، إلى مدينة جدة، استعدادًا لاستهلال مشواره مع العميد.

النادي الجداوي تعاقد مع فيليبي لتعويض غياب مدافعه المصري أحمد حجازي، والذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد نهاية الموسم الماضي.

وعقب وصوله لجدة، كتب اللاعب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سعيد للغاية بوجودي هنا!".

مصير كورونادو يتحدد اليوم

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن مصير البرازيلي إيجور كورونادو؛ لاعب الاتحاد، من مواجهة الفريق المقبلة أمام الأخدود، سيتحدد اليوم.

العميد يلاقي الأخدود، في 14 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وكان كورونادو قد أصيب في العضلة الخلفية، خلال الكلاسيكو أمام الهلال، ضمن الجولة الخامسة، والتي فاز بها الزعيم بنتيجة 4-3.

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