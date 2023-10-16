أخبار الاتحاد اليوم | أحمد حجازي في معسكر منتخب مصر، وفيديو هدف جوتا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 16 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 16 أكتوبر 2023

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الاتحاد يهزم الوحدة وديًا بهدف جوتا

حقق الاتحاد الفوز في المباراة الودية يوم أمس على الوحدة بهدف نظيف سجله لاعبه البرتغالي جوتا والمستبعد من قائمة الفريق المحلية بسبب لوائح الاتحاد السعودي التي تسمح لكل نادٍ بقيد 8 أجانب فقط.

وسجل جوتا هدف الفوز الوحيد بمتابعة ناجحة لعرضية من الجانب الأيمن، شاهد الهدف أدناه ..

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أحمد حجازي يتواجد في معسكر منتخب مصر

لبى أحمد حجازي مدافع الاتحاد دعوة روي فيتوريا المدير الفي لمنتخب مصر بالتواجد في المعسكر المقام في الإمارات حاليًا، وقد وصل اللاعب يوم أمس إمارة العين وحضر المران الأخير قبل مواجهة الجزائر وديًا مساء اليوم.

حجازي يتعافى حاليًا من إصابته بقطع في الرباط الصليبي تعرض له خلال مواجهة الفيحاء في نهاية الموسم الماضي، وقد أراد فيتوريا دعمه نفسيًا ومعنويًا بتواجده مع زملائه في المنتخب.

المدير التجاري .. منصب جديد في الاتحاد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نية إدارة الاتحاد استحداث منصب جديد في النادي بمسمى المدير التجاري سيكون صاحبه مسؤولًا عن تفعيل مصادر الدخل.

وقالت الرياضية "المدير التجاري سيكون مسؤولًا بشكل مباشر عن إدارة وتحديد الأنشطة التجارية للنادي، منها استهداف متطلبات الجماهير بشكل عام، على أن يجري أيضًا دراسة شاملة للسوق التجاري الرياضي المحلي والإقليمي، و

كذلك إنشاء مصادر دخل للشركة عبر فتح متاجر للنادي، تُعرض فيها المنتجات التي تتعلق بتطوير النشاط ونموه".

قرار جديد ومفاجئ من نونو سانتو تجاه جوتا كشف رودي جاليتي الخبير بأخبار سوق الانتقالات عن قرار مفاجئ اتخذه نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بشأن الجناح البرتغالي جوتا، والذي استبعد من قائمة الفريق المحلية بسبب قاعدة الـ8 أجانب.

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