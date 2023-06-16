أخبار الاتحاد اليوم | انقلاب ضد كورونادو .. وصفقة تبادلية محتملة مع الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة الموافق الـ16 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ16 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

خاص | الهلال يطلب ضم نجم الاتحاد.. والعميد يرد: محمد كنو أولًا!

دخل نادي الهلال في مفاوضات خلال الفترة الحالية، مع نادي الاتحاد، من أجل ضمه أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الزعيم (طالع التفاصيل).

هل فشلت صفقة انتقال كانتي إلى الاتحاد؟ إجابة قاطعة

منذ بداية شهر يونيو الجاري، وتم الحديث عن أن الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، أصبح قريبًا جدًا من الانتقال إلى الاتحاد، ولكن حتى الآن لم يُعلن العميد عن الصفقة، ليبدأ الحديث عن فشلها (طالع التفاصيل).

حقيقة معاقبة نجولو كانتي بسبب الانتقال المرتقب إلى الاتحاد

حسم ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، قراره النهائي بشأن استبعاد متوسط الميدان نجولو كانتي، من قائمته؛ حال انتقاله رسميًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

"لازم ينطرد" .. غضب اتحادي ضد كورونادو بسبب قميص النصر

على الرغم من لعب النجم البرازيلي إيجور كورونادو دورًا كبيرًا في تتويج فريقه الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي بعد غياب 14 عامًا، إلا أن جماهير فريقه أبدت غضبها ضده! (طالع التفاصيل).

إلى إنجلترا .. الاتحاد يحسم مصير أحد نجومه بعد انتهاء موسم 2022-23

يواصل نادي الاتحاد الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بالاستقرار على اللاعبين الراحلين، بجانب التفاوض مع لاعبين جدد خلال الفترة الحالية، قبل انطلاق الموسم (طالع التفاصيل).

رسميًا | لا منافسة في الأهلي والهلال والاتحاد .. والنصر يصارع وحيدًا في الانتخابات

أعلنت أندية الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي رسميًا اليوم الجمعة، قوائمها الأولية للمرشحين لرئاستها، في الانتخابات المقبلة، وصل استبعادات بالجملة (طالع التفاصيل).

الهلال يفسد ميركاتو النصر والاتحاد بعرض عاجل إلى نجم تشيلسي

قد يتحوّل نادي الهلال، إلى كابوس حقيقي للنصر والاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد تحركه العاجل، لخطف إحدى أبرز الصفقات العالمية (طالع التفاصيل).

بعيدًا عن جنون المال والشهرة .. 12 صفقة محلية مرتقبة أبرزها تبادل الهلال والاتحاد التاريخي

لغة "المال والشهرة" أصبحت هي التي تتحكم في عالم الساحرة المستديرة، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في العالم أجمع، خلال الوقت الحالي (طالع التفاصيل).