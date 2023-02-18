أخبار الاتحاد اليوم | انتهاء موسم الشنقيطي، وحمدالله لا يعترف بالإجازة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 18 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 18 فبراير 2023.

انتهاء موسم الشنقيطي مع الاتحاد

كشف نادي الاتحاد عن إصابة مدافعه مهند الشنقيطي بقطع في وتر العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة في دوري روشن السعودي.

الاتحاد أوضح عبر تويتر أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للعلاج من الإصابة كما سيخضع لفحوصات جديدة للتأكد من حاجته لتدخل جراحي من عدمه.

من جانبه، أوضح الإعلامي خالد الشنيف أن موسم اللاعب انتهى مع العميد بعد تلك الإصابة.

حمدالله يتدرب رغم الإجازة

تواجد عبد الرزاق حمدالله نجم هجوم الاتحاد في مقر النادي خلال اليومين الأخيرين وتدرب منفردًا رغم حصوله على إجازة من المدرب نونو سانتو عقب مواجهة الاتفاق.

اللاعب كان قد غاب عن المباراة الأخيرة بسبب تعرضه لنزلة برد.

نصيحة من العجلان للاتحاد

تقدم الناقد الرياضي أحمد العجلان بنصيحة لنادي الاتحاد وخاصة الإدارة عقب أحداث مباراة النصر والتعاون مساء أمس في الدوري السعودي.

العجلان نصح الفريق الجداوي بطلب حكام أجانب لجميع مباريات الفريق في الدوري.