أخبار الاتحاد اليوم | العميد في دبي، حوار حمدالله والقمصان الرسمية للموسم الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 7 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 نوفمبر 2022.

الاتحاد يصل دبي والبداية باجتماع مع سانتو

وصلت بعثة نادي الاتحاد دبي يوم السبت الماضي لإقامة معسكر تدريبي استغلالًا لفترة توقف الدوري السعودي بسبب كأس العالم قطر 2022، وسيمتد المعسكر لـ22 يومًا وسيتخلله بعض المباريات الودية.

ودشن المدرب نونو سانتو المعسكر يوم أمس باجتماع مع اللاعبين شرح خلاله إيجابيات وسلبيات المرحلة الماضية، ومن ثم تطرق لبرنامجه التدريبي خلال فترة المعسكر الحالي.

اللاعبون خاضوا تدريبًا بعد الاجتماع مع سانتو تم التركيز خلاله على الجوانب البدنية.

الاتحاد يُعلن عن قمصانه للموسم الجديد

أعلن الاتحاد عن قمصانه للموسم الجديد من دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وقد جاء الأول بالخطوط التقليدية باللونين الأسود والأصفر، فيما جاء الثاني باللون الأبيض والثالث بالأسود، وحملت القمصان جميعًا شعاري الاتحاد والشركة المصنعة.

العميد نشر عدة تغريدات حملت صورًا لنجومه من فريقي الرجال والسيدات بالقمصان الجديدة.

البيشي وشراحيلي يُواصلان التأهيل

واصل لاعبا الاتحاد، عبد العزيز البيشي واحمد شراحيلي، برنامجهما التأهيلي في دبي، حيث قرر نونو سانتو اصطحاب جميع المصابين للمعسكر ليواصلوا برامجهم العلاجية والتأهيلية ضمن المعسكر.

وقد خضع الثنائي لاختبارات بدنية لقياس مدى استجابة القدم للعلاج والتأهيل.

تصريحات مثيرة لحمدالله خلال حواره مع الفراج في "أكشن يا دوري"

أجرى عبد الرزاق حمدالله نجم الاتحاد حوارًا مثيرًا مع الإعلامي وليد الفراج مساء أمس تحدث به عن عديد الأمور وأبرزها أسباب ضياع الدوري من العميد الموسم الماضي وعلاقته بناديه السابق النصر وتجديد عقده مع العميد.

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