أخبار الاتحاد اليوم | الرابطة تُهدد العميد، وحسم موقف بنزيما رسميًا من مواجهة آسيا

6 أجانب غادروا إلى أوزباكستان .. بنزيما خارج مواجهة دوري الأبطال

تأكد رسميًا غياب كريم بنزيما عن مواجهة الاتحاد مع نافباخور الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، إذ خلت البعثة التي توجهت إلى أوزباكستان منه.

المدرب مارسيلو جاياردو اصطحب 6 أجانب معه ليس بينهم المهاجم الفرنسي، ومن المتوقع أن يختار 5 منهم لخوض اللقاء.

السداسي هم أحمد حجازي ورومارينيو وفابينيو وعبد الرزاق حمدالله ولويز فيليبي ونجولو كانتي، وبذلك يخرج جوتا ومارسيلو جروهي كذلك من حسابات اللقاء.

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