أخبار الاتحاد اليوم | التشكيل المتوقع لمواجهة الطائي، وكواليس فشل انتقال بنزيما للشباب

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 فبراير 2024

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الثنائي المصاب يطير إلى دبي أعلن الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس سفر الثنائي المصاب، أحمد بامسعود وأحمد شراحيلي، إلى دبي للخضوع إلى برنامج تأهيلي لمدة أسبوعين. شراحيلي كان قد تعرض إلى إصابة القطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام الفتح بالجولة السابعة من دوري روشن السعودي بينما عانى بامسعود من نفس الإصابة خلال مواجهة الرائد ضمن الجولة الـ18.



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التشكيل المتوقع لمواجهة الطائي

وصلت بعثة الاتحاد مدينة حائل لمواجهة الطائي مساء اليوم في مباراة مؤجلة من دوري روشن السعودي، وقد اصطحب المدرب مارسيلو جاياردو معه 5 أجانب هم عبد الرزاق حمدالله ومارسيلو جروهي ورومارينيو ونجولو كانتي وأحمد حجازي.

الفريق يغيب عنه العديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، ويُتوقع أن يدخل اللقاء بتشكيل مكون من: جروهي، حسن كادش، مدالله العليان، حجازي، تركي الجعدي، فيصل الغامدي، كانتي، سلطان الفرحان، رومارينيو، صالح العمري وحمدالله.

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