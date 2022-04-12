أخبار الاتحاد اليوم | مفاوضات الفرج والعبود، وصدمة حمدالله
يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 ديسمبر 2022.
صدمة في الاتحاد بسبب حمدالله
كشفت مصادر صحفية عن صدمة المسؤولين في الاتحاد بعد الأخبار الواردة من قطر حول استبعاد المهاجم عبد الرزاق حمدالله من حسابات وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب خلال المباراة القادمة أمام إسبانيا لسوء مستواه.
استدعاء المهاجم للعب في كأس العالم مع أسود الأطلس أصاب الاتحاديين بالفرحة وقد أعادوا الفضل للفريق في عودة حمدالله لمنتخب بلاده بعدما كان مستبعدًا منه خلال تواجده مع النصر.
شاهد ملخص الجولة السادسة من دوري السيدات
شهدت الجولة السادسة من دوري السيدات السعودي الممتاز تعادل النصر مع الاتحاد 1-1، وهو ما رفع رصيد العميد إلى 6 نقاط في المركز الخامس.
4 مباريــات 🏟— إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) December 4, 2022
3 إنتصارات 👍
23 هــــدف ⚽️
🎬 ملخص الجولة السادسة من #الدوري_الممتاز_للسيدات 🏆 pic.twitter.com/FaCxIrwsKg
هل فاوض الفرج العبود في معسكر منتخب السعودية بالمونديال؟
انتشرت عدة إشاعات حول مفاوضات سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي لجناح الاتحاد عبد الرحمن العبود خلال تواجدهما معًا في معسكر المنتخب.