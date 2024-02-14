أخبار الاتحاد اليوم | كواليس التعاقد مع "ابن النادي"، ونفاذ تذاكر مواجهة آسيا

الجمهور يستقبل الاتحاد بالخبز الأوزبكي التقليدي

استقبل رئيس رابطة جماهير نافباخور الأوزبكي، مختار يوسفبايوف، بعثة الاتحاد اليوم الثلاثاء بالخبر التقليدي المعروف في مدينة نامانجان التي ستحتضن مواجهة الفريقين في دوري أبطال آسيا.

بعثة الفريق السعودي سافرت إلى أوزباكستان اليوم استعدادًا للمباراة التي ستقام الخميس القادم ضمن ذهاب دور الـ16.

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نفاذ تذاكر مواجهة نافباخور والاتحاد

نقل الصحفي علاء سعيد عن منسوبي نادي نافباخور الأوزبكي تأكيدهم على نفاذ تذاكر مباراة فريقهم أمام الاتحاد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

إذ ظهر أحدهم في مقطع فيديو قائلًا "الملعب سيكون ممتلئًا بـ30 ألف متفرج، التذاكر نفذت منذ 4 أيام وهناك المزيد من الجمهور الراغب في الحضور، سترون الجمهور الأقوى في أوزباكستان".

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